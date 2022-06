LES FOULÉES ROSES 53 Laval, 9 octobre 2022, Laval.

LES FOULÉES ROSES 53 Laval

2022-10-09 – 2022-10-09

Laval 53000

EUR 10 L’association Les Foulées Octobre Rose 53 organise un évènement annuel pour sensibiliser les personnes et collecter des dons pour la recherche médicale régionale sur le cancer du sein et l’aide aux femmes affectées via « les Ateliers de Myriam » à Laval Mayenne, Chateau-Gontier et Craon.

Les 3 objectifs : la collecte de dons, la sensibilisation au dépistage précoce et la pratique sportive bénéfique contre le cancer.

Marche, Course, Zumba et Paddle pour les Foulées Roses 53

lesfouleesoctobrerose53@gmail.com +33 2 43 53 46 43 https://www.lesfouleesroses53.org/home

L’association Les Foulées Octobre Rose 53 organise un évènement annuel pour sensibiliser les personnes et collecter des dons pour la recherche médicale régionale sur le cancer du sein et l’aide aux femmes affectées via « les Ateliers de Myriam » à Laval Mayenne, Chateau-Gontier et Craon.

Les 3 objectifs : la collecte de dons, la sensibilisation au dépistage précoce et la pratique sportive bénéfique contre le cancer.

Laval

dernière mise à jour : 2022-04-22 par