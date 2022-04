LES FOULÉES PRÉFAILLAISES

LES FOULÉES PRÉFAILLAISES, 24 juillet 2022, . LES FOULÉES PRÉFAILLAISES

2022-07-24 08:00:00 – 2022-07-24 1 VTT à gagner, 1 week-end dans un camping Eden Village et de nombreux autres lots, tirage au sort parmis les participants. Réservations jusqu’au 22 juillet, limitée à 400 coureurs.

Inscriptions en ligne sur www.retzchappes.fr ou sur place à l’Espace Culturel.

Accueil à partir de 8h àl’Espace Culturel, départ de la course à 9h30 sur le plateau de la Chapelle.. Les Foulées Préfaillaises, courses à pied de 4,4 ou 10 km au choix, au départ du plateau de la Chapelle à 9h30.

Organisé par l’association “Les Retz’chappés”. +33 6 78 47 10 86 1 VTT à gagner, 1 week-end dans un camping Eden Village et de nombreux autres lots, tirage au sort parmis les participants. Réservations jusqu’au 22 juillet, limitée à 400 coureurs.

Inscriptions en ligne sur www.retzchappes.fr ou sur place à l’Espace Culturel.

Accueil à partir de 8h àl’Espace Culturel, départ de la course à 9h30 sur le plateau de la Chapelle.. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville