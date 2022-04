Les Foulées Monflanquinoises – 15ème édition Monflanquin, 4 septembre 2022, Monflanquin.

2022-09-04 09:00:00 – 2022-09-04 Terrain de rugby Stade de Coulon

Monflanquin Lot-et-Garonne Monflanquin

Pour la 15ème édition, les foulées Monflanquinoises reviennent avec des parcours de 20 kilomètres, 10 kilomètres, un relais 2x5km, une randonnée de 12 kilomètres et une course enfant et adolescent de 1 kilomètre.

