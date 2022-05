LES FOULEES MICHELOISES, 7 août 2022, .

LES FOULEES MICHELOISES

2022-08-07 – 2022-08-07

Pour vous permettre de découvrir au plus près l’ambiance et les caractéristiques de notre épreuve, voici les grandes lignes du parcours : il y a grosso-modo 1/3 de route, 1/3 de chemin et 1/3 de sable fin !!! nTandis que la course des 5,5 km enfle de plus en plus (204 classés en 2019), celle des 10,2 km (692 classés en 2019) continue d’attirer les athlètes confirmés, tout comme les sportifs plus humbles… Quelle que soit l’épreuve choisie, force est de constater qu’il y a de quoi prendre du plaisir à Saint-Michel : l’esprit chaleureux est recherché, les revêtements foulés sont variés, les vues époustouflantes sur l’estuaire de la Loire et sur l’Océan sont appréciées, la montée des escaliers est, quant à elle, redoutée… nLa 1ère mini-boucle étire le peloton, la 2ème permet d’appréhender les difficultés du parcours sans perdre pied et la dernière offre la possibilité de se lâcher, de gérer les temps faibles pour mieux finir sur un temps fort et garder une image positive de son escapade micheloise. A retenir : n• Le poids en paquets de gâteaux Saint-Michel pour les vainqueurs + de nombreux trophées. n• Un lot sportif pour chaque participant. n• Un partenariat éthique avec une association locale (à déterminer) qui récupérera 1€/inscription. Un tirage au sort (de 12h00 à 13h00) permettant d’obtenir des lots-surprise ! Inscriptions en ligne (sur le site de notre partenaire), au magasin des Galettes St-Michel du samedi 8 août de 14h00 à 18h00 et sur place le dimanche 8 août à partir de 08h00. nDépart, arrivée, secrétariat, dossards : Complexe sportif de la Viauderie nVestiaires : Hommes et Femmes, complexe sportif de la Viauderie INFORMATIONS : nPar téléphone : François MERLET au 06 26 01 03 70 Baptiste FOUILLET au 06 09 39 30 57 nPar Internet en cliquant ici

A PROPOS DES FOULEES Le dimanche 7 Août 2022, sur le stade de la Viauderie, nous espérons que de nombreux (ses) athlètes de tous âges et de tous niveaux afflueront de partout pour participer à cette nouvelle édition des 3 courses micheloises : n• 1 km pour les galopades à destination des enfants

+33 6 09 39 30 57 http://cotedejadeac.com/

dernière mise à jour : 2022-05-13 par