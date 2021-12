Longeville-sur-Mer Longeville-sur-Mer Longeville-sur-Mer, Vendée LES FOULÉES LONGEVILLAISES Longeville-sur-Mer Longeville-sur-Mer Catégories d’évènement: Longeville-sur-Mer

Vendée

LES FOULÉES LONGEVILLAISES Longeville-sur-Mer, 6 mars 2022, Longeville-sur-Mer. LES FOULÉES LONGEVILLAISES Longeville-sur-Mer

2022-03-06 09:30:00 – 2022-03-06

Longeville-sur-Mer Vendée Longeville-sur-Mer longevilleathleticclub@gmail.comCOM http://le-sportif.com/ Longeville-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-12-13 par

Détails Catégories d’évènement: Longeville-sur-Mer, Vendée Autres Lieu Longeville-sur-Mer Adresse Ville Longeville-sur-Mer lieuville Longeville-sur-Mer