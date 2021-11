Les foulées littéraires 2021 Pole culturel et sportif du Bois fleuri, 26 novembre 2021, Lormont.

[http://www.lesfouleeslitteraires.fr](http://www.lesfouleeslitteraires.fr)**Clarisse Agbegnenou**, double championne olympique de judo aux JO de Tokyo. Elle partagera son incroyable réussite sportive et humaine, présentera son premier ouvrage jeunesse intitulé Combattre pour être soi, les conseils d’une championne. **Alain Giresse** sera également présent à cette édition anniversaire. Légende du football français et girondin, il revient sous les projecteurs à l’occasion de la sortie de son livre Né pour jouer, dans lequel il livre sa vision d’un sport en mutation perpétuelle. Vendredi 26 novembre > Journée scolaire ————————————— ### Course collaborative et inclusive Projet porté par le **service des sports de la Ville de Lormont** en collaboration avec **les comités départementaux handisport et sport adapté**. 700 élèves des écoles primaires, des collèges de Lormont et des établissements spécialisés participent à cette aventure sportive qui valorise l’entraide, l’esprit d’équipe et l’engagement citoyen. Cette année, la course prend une dimension inclusive en permettant la mixité avec des enfants en situation de handicap et des actions de sensibilisation en amont, au cœur des écoles. ### Fresque collaborative et inclusive Les illustrateurs du collectif **Croc en Jambe** reviennent aux Foulées ! Avec leurs feutres et leurs crayons, ils retranscriront, sous vos yeux, les émotions de nos jeunes coureurs à l’arrivée de la course collaborative et inclusive. La fresque sera ensuite exposée au cœur du salon. Observez bien la fresque, peut-être y retrouverez-vous des visages connus ! ### Rencontres avec les auteurs invités **Fanny Wallendorf, Laurent Seyer, Silène Edgar, Pascale Moisset, Laurent Philiparrie, Jeanne Faivre d’Arcier, Nicolas Debon.** ### Projection / débat _Barnay & Bambuck_, athlètes engagés (2020-52mn), documentaire réalisé par **Aurélie Bambuck.** Les parcours de Roger Bambuck et de Ghislaine Barnay résonnent toujours dans la mémoire collective française. Roger Bambuck est l’un des meilleurs sprinteurs français et Ghislaine Barnay est spécialiste du saut en hauteur. D’une manière très intime, la réalisatrice rend hommage à ces deux champions antillais, au quotidien personnel si banal mais qui font partie de l’histoire du sport français. Le regard aimant et curieux d’une fille sur le parcours hors du commun de ses parents. Vendredi 26 novembre > Soirée grand public —————————————— ### A partir de 16h30 : A la découverte du E-sport Le jeu vidéo tient aujourd’hui une place importante dans les pratiques culturelles des Français. La collection de la médiathèque du Bois fleuri en compte aujourd’hui près de 500 et les consoles dernières générations. A l’occasion du salon, venez défier les autres visiteurs aux jeux e-sport ! ### 17h15 à 18h15 : Pour une pratique sportive partagée / Remise du label « Valides-Handicapés » Décerné par le CDOS 33 à 7 clubs sportifs de la rive droite Le label « Valides-Handicapés » est une marque de qualité concernant l’accueil des personnes en situation de handicap désirant pratiquer régulièrement une activité physique et sportive, de compétition ou de loisir. ### 18h15 à 19h : Conférence > Retour des JO Tokyo 2020 Décalés d’une année à cause de la pandémie de COVID-19, les Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo ont eu lieu à huis clos cet été. C’est dans ce contexte très particuier que les athlètes aquitains se sont battus pour décrocher le titre suprême. Entre excitation, joie, peine, dépassement, résilience, ils reviennent sur leurs expériences personnelles et sportives des JO. Invités : **Samuel Kistohurry** (boxe) et **Laurent Chardard** (natation handisport) Animateur : **Paul Frey** ### 19h à 20h : Conférence & Rencontre > Bambuck, athlètes engagés Conférence proposée par l’UPHG / Projection du documentaire Barnay & Bambuck, athlètes engagés réalisé par Aurélie Bambuck, suivie d’une rencontre avec la réalisatrice. Invités : **Aurélie Bambuck** Animateur : Jean-Michel Dauriac Samedi 27 novembre > grand public ——————————— ### 10h à 10h45 : Café polar Invités : Vincent Radureau (auteur de polars, journaliste sportif, rédacteur en chef de « Jour de Foot » et de « L’Équipe du Dimanche » sur Canal+), Laurent Philiparrie (criminologue, capitaine de police, romancier et conseiller littéraire), Jeanne Faivre d’Arcier (auteur de littérature jeunesse). Animateur : Bernard Daguerre ### 10h45 à 11h30 : Conférence > La littérature jeunesse : miroir de la société ? Invités : Pascale Moisset et Silène Edgar Animateur : Claire Le Bot A la fois ludique et divertissante, la littérature jeunesse permet l’évasion, le développement de l’imagination et de la curiosité. Mais au-delà, elle permet aussi d’appréhender un monde en constante évolution et d’éveiller les plus jeunes aux questions fondamentales qui se posent aujourd’hui. ### 11h30 à 12h45 : Inauguration ### 14h à 14h40 : Conférence > Quand le sport inspire la littérature Invité : Laurent Seyer et Nicolas Debon Animateur : Marie Savoret Le sport est une formidable source d’inspiration et d’histoires. Il nous suffit de flâner dans les rayons d’une librairie ou d’une bibliothèque pour nous en rendre compte. ### 14h40 à 15h20 : Conférence > Saut en hauteur : du sport à la littérature Invité : Fanny Wallendorf et Ghislaine Barnay-Bambuck Animateur : Marie Savoret D’un côté, Ghislaine Barnay-Bambuck, triple championne de France de saut en hauteur et sélectionnée aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. De l’autre, Fanny Wallendorf, auteure, fascinée par une photo d’archive de Dick Fosbury lors de ces mêmes JO, qui la poussera à écrire son premier roman, _L’Appel,_ paru chez Finitude en 2019 et qui a reçu le Prix Jules Rimet. ### 15h20 à 16h05 : Conférence > Mon football : quand les sportifs se livrent Invités : Alain Giresse, Marius Trésor et Denis Granjou Animateur : Frédéric Laharie Joueurs emblématiques de l’âge d’or du football, lorsque les matchs étaient avant tout une histoire de sport, Alain Giresse et Marius Trésor ont tous deux choisi de prendre la plume. ### 16h05 à 16h45 : Conférence > Adieu ma honte / Rencontre avec Ouissem Belgacem Animateur : Marie Savoret Ancien sportif de haut-niveau, Ouissem Belgacem a été formé au Toulouse Football Club et a porté les couleurs de l’équipe nationale de Tunisie. Son homosexualité, contraire à sa religion et à son sport, le privera de la carrière professionnelle à laquelle il était destiné. _Adieu ma honte_, est un récit autobiographique, aussi intime que puissant, dans lequel il évoque la difficulté d’accepter son homosexualité quand on vient d’un quartier populaire, d’une famille musulmane, et qu’on évolue dans le monde professionnel du ballon rond. ### 16h45 à 17h30 : Conférence > Du tatami au livre / Rencontre avec Clarisse Agbégnénou Animateur : Frédéric Laharie Judokate française la plus titrée de l’histoire, Clarisse Agbégnénou (28 ans) a décroché à Tokyo l’or olympique dans la catégorie des moins de 63 kg. Porte-drapeau de la délégation française pour ces JO, elle remporte enfin le titre qui manquait encore à son immense palmarès. ### 17h30 à 18h30 : Remise des prix de la course collaborative et inclusive La librairie Mollat et la Ville de Lormont offrent des « chèques Lire » aux jeunes ayant participé à la manifestation, soit dans le cadre de la course collaborative, d’activités éducatives ou de projets avec la médiathèque. Ces « chèques lire » leur permettront de s’offrir un livre pendant le salon. Cette remise des prix se fera en présence des invités. Un goûter d’accueil attendra tous les enfants et leurs familles en amont de la remise. ### 18h30 à 19h30 : Battle de BD Les dessinateurs du collectif Croc en Jambe s’affronteront sous les yeux du public dans un combat de dessin acharné. Des mots, piochés au hasard, inspireront les concurrents qui n’auront que quelques minutes pour illustrer ce qui leur passe par la tête… Ajout de mots, gages, yeux bandés, avec la complicité du public, l’animateur se fera un plaisir d’ajouter un peu de piment à cette battle. ### 19h30 à 20h30 : spectacle de clôture > Dandy Crew Compagnie de danse urbaine originaire du Gabon, les membres de Dandy Crew ont été révélés après leur passage en 2019 dans l’émission M6 « La France a un Incroyable Talent ». Le groupe partage désormais la scène avec des icônes de la musique, faisant les premières parties de concerts d’artistes, tels que Lloyd Banks, Jim Jones et Rick Ross. Sacré champion d’Europe au concours de danse « H Quality » en janvier 2019, Dandy Crew est l’un des meilleurs groupes de danse africain, attaché à la transmission du hip-hop et au développement de cette danse. Pour les Foulées littéraires, une dizaine de danseurs évolueront sur scène, dans une création spéciale où danse et émotions se feront écho. > + d'infos sur www.lesfouleeslitteraires.fr

Pole culturel et sportif du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde



