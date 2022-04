Les foulées lamballaises : 12ème éditions Lamballe-Armor, 14 mai 2022, Lamballe-Armor.

Les foulées lamballaises : 12ème éditions Lamballe-Armor

2022-05-14 16:30:00 – 2022-05-14 20:00:00

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Cette 112ème édition des Foulées lamballaises se déroulera sur le site du plan d’eau de la Ville Gaudu. Il s’agit d’une course nature de 10 kms (60% chemin et 40% route) empruntant un circuit roulant aux abords du plan d’eau de Lamballe.

La marche nordique empruntera des chemins à 90%.Il s’agit d’une course nature de 11,2 kms empruntant un circuit aux abords du plan d’eau de Lamballe et sur la Poterie.Cette course sera inscrite au challenge nordique de bretagne.

Nous reversons 1 euros par insciption au “Blouses Roses” des côtes d’armors.

L’évenement commence par la marche nordique (10 km) suivi de 3 courses gratuites pour les enfants. Inscriptions obligatoires

fouleeslamballaises@gmail.com +33 6 71 60 25 58 https://www.klikego.com/inscription/foulees-lamballaises-2022/running-course-a-pied/cd_1420649838925-7?tab=-3

Lamballe-Armor

dernière mise à jour : 2022-03-24 par