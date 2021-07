Basse-Ham Basse-Ham Basse-Ham, Moselle LES FOULÉES HAMOISES Basse-Ham Basse-Ham Catégories d’évènement: Basse-Ham

Moselle

LES FOULÉES HAMOISES Basse-Ham, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Basse-Ham. LES FOULÉES HAMOISES 2021-07-11 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-11 rue de la seine port de plaisance nautic’ham

Basse-Ham Moselle Basse-Ham Cette course emblématique de Basse-Ham, sur terrain mixte (route et chemins forestiers) d’une distance de 10 km propose un circuit adulte et un circuit enfants afin de vous permettre de concourir en famille. Le départ s’effectue à la base de loisirs Nautic’Ham, n’hésitez pas, participez à cette course

devenue incontournable. Le club de marche « les Sabots Hamois » s’associe à cet événement pour vous proposer une alternative plus douce (parcours de 5 km ou de 10 km au choix) – inscriptions sur place. nautic.ham@outlook.com +33 3 82 50 05 30 http://www.nautic-ham.fr/ CAPFT dernière mise à jour : 2021-06-03 par

Détails Catégories d’évènement: Basse-Ham, Moselle Étiquettes évènement : Autres Lieu Basse-Ham Adresse rue de la seine port de plaisance nautic'ham Ville Basse-Ham lieuville 49.38457#6.22452