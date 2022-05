Les Foulées Gourmandes Goux-les-Usiers, 25 juin 2022, Goux-les-Usiers.

Les Foulées Gourmandes Goux-les-Usiers

2022-06-25 – 2022-06-26

Goux-les-Usiers Doubs Goux-les-Usiers

Samedi 25 : course trail et concert le soir. nDimanche 26 : marche gourmande. n2 parcours trail : 10 et 22 km n4 parcours marche : 8, 11, 15 et 18 km. nBuvette et repas sur place. nInscription en ligne.

fouleesgourmandes@gmail.com https://fouleesgourmandes.wixsite.com/usiers?fbclid=IwAR2s_HWJUaWigjAfmgYJ7PzWsONROB4iaW4tYmrXd7-kQb9u32BiPsKX8N8

Goux-les-Usiers

dernière mise à jour : 2022-05-13 par