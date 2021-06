Goux-les-Usiers Goux-les-Usiers Doubs, GOUX LES USIERS Les Foulées Gourmandes Goux-les-Usiers Goux-les-Usiers Catégories d’évènement: Doubs

GOUX LES USIERS

Les Foulées Gourmandes Goux-les-Usiers, 26 juin 2021-26 juin 2021, Goux-les-Usiers. Les Foulées Gourmandes 2021-06-26 – 2021-06-27

Goux-les-Usiers Doubs Goux-les-Usiers Samedi 26 juin : trail.

Dimanche 27 juin : marche gourmande.

En marche spotive, en balade, en famille, seul ou en poussette, il y aura forcément une promenade qui correspondra à vos attentes. Tous les bénévoles feront sorte de combler vos papilles et redonner des forces à votre coprs le long de ces différents parcours.

Goux-les-Usiers