Les Foulées Gestoises GESTE Beaupréau-en-Mauges, samedi 1 juin 2024.

Une nouvelle année pour Les Foulées Gestoises !Concours organisé par Beaupréau Trialthlon

La mythique course « Les Foulées Gestoises » revient sous un nouveau format le 1er juin 2024

– Départ à 16h30 pour la course enfant 9-12 ans (benjamins et poussins), pour une distance d’1 km

– Départ à 18h pour la course adulte, distance 5 km ou 15 km aux alentours de la Thévinière et du château du Plessis à Gesté.

Podiums et récompenses à la clé !

Les départs auront lieu à la base de loisirs de la Thévinière à Gesté (49)

Après la course, profitez d’une soirée ouverte au public et animée par SQ MUSIC jusqu’à 2h ! Vous trouverez de quoi vous désaltérer et vous restaurer grâce aux buvettes et foodtrucks sur place.

Les inscriptions se font uniquement en ligne. Attention, il n’y aura pas d’inscriptions sur place ! 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 16:30:00

fin : 2024-06-01

GESTE Base de loisirs de la Thévinière

Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire Pays de la Loire beaupreau.triathlon@gmail.com

