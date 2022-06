Les Foulées Frêche 2ème Edition Le Frêche Le Frêche Catégories d’évènement: 40190

Le Frêche 40190 Le Frêche A travers la forêt , le long des sentiers autour de le Frêche, venez participer à la 2ème Edition d’une belle épreuve sportive.

Dès 9h30, vous partirez, au choix, pour 1 couse de 6 ou 11 km (nouveaux parcours) ou pour une marche de 6 km.

Inscription sur www.octemps.fr ©comitedesfetes

