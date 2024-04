Les Foulées évrannaises Salle Omnisport Évran, samedi 20 avril 2024.

Les Foulées évrannaises Salle Omnisport Évran Côtes-d’Armor

La 21ème édition des foulées évrannaises courir pour un enfant.

Les bénéfices de la course seront remis à Titouan, 8 ans, atteint du syndrome d’Adams-Oliver.

11:30 Concours de palets

14:30 Courses enfants

16:00 Batucada Sandoba

17:00 Course des 5 kms

18:00 Marche solidaire (5 ou 10 kms)

18:30 Course des 10 kms

(ouvert à tous et support des championnat de Bretagne)

19:00 Batucada Sandoba

21:00 Concert gratuit Mago feat Guizmo .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:30:00

fin : 2024-04-20 00:00:00

Salle Omnisport Rue du Pont Perrin

Évran 22630 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@evran.bzh

L’événement Les Foulées évrannaises Évran a été mis à jour le 2024-03-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme