Samedi 28 mai à partir de 13h

——————–

Organisées par le TCM 62 et la commune d’Ecuires, les Foulées Ecuiriennes auront lieu dans ladite commune, rue du Marais, en début d’après-midi. Au programme :

– 12 Km Départ 16h30 – 10€*

– 5 Km Départ 17h – 7€*

– Marche de 12 Km Départ 15h – 2€*

* Majoration de 2€ le jour de la course Courses Jeunes

– Benjamins Minimes (2007-2010) 3 Km – Départ 14h – 3€

– Poussins (2011-2012) 850m – Départ 14H30 – 1€

– École athlétisme (2013-2015) 500m – Départ 14H50 – 1€

– Baby athlé 1 (2016 et après) 200m 15H – Départ – 1€ Tarif Snack 4€ à l’issue de la course – Réservations souhaitées

——————–

Informations et inscriptions au +33 (0)6 98 87 06 10 – Par mil : tonn.lucas@gmail.com – En ligne sur chronopale.fr tonn.lucas@gmail.com +33 6 98 87 06 10 http://chronopale.fr/index.php/134-les-foulees-ecuiriennes/2022-05-28-16-30 Les Foulées Ecuiriennes 2022

Informations et inscriptions au +33 (0)6 98 87 06 10 – Par mil : tonn.lucas@gmail.com – En ligne sur chronopale.fr Rue du Marais Écuires

