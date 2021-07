BranceillesBranceilles Branceilles Branceilles Branceilles, Corrèze Les Foulées du Vignoble de Branceilles (sous réserve) Branceilles Branceilles BranceillesBranceilles Catégories d’évènement: Branceilles

Corrèze

Les Foulées du Vignoble de Branceilles (sous réserve) 2021-08-01 20:30:00 20:30:00 – 2021-08-01

Branceilles Corrèze

Branceilles Corrèze Branceilles Branceilles Course pédestre de 10 km mesurés, bénéficiant du label régional Limousin (épreuve qualifiante). Il s’agit d’une course à la campagne, au milieu des vignes, des noyeraies et des truffières, sur 3 boucles (une de 2.6 km et deux de 3.7 km). Course avec 5 montées de 400 m environ. mathieu.dumont9@orange.fr dernière mise à jour : 2021-07-25 par

