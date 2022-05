Les Foulées du Vic Bilh, 6 août 2022, .

Les Foulées du Vic Bilh

2022-08-06 – 2022-08-06

Course pédestre, trail, course en Vic-Bilh dans le cadre des fêtes de Lembeye.

La dernière édition proposait une course sur route de 12km et un trail de 18km, solo ou en relais, une marche 10km et des courses enfants.

+33 6 85 07 48 65

Les Foulées du Vic-Bilh

