Wittisheim Bas-Rhin Les foulées du sourire – course virtuelle

Wittisheim

Les foulées du sourire – course virtuelle Wittisheim, 14 mai 2022

2022-05-14 – 2022-05-14

Wittisheim Bas-Rhin EUR Marche et course à pied entre 5 et 10km. Evènement festif, coloré, à vivre en famille au profit de la lutte contre les violences conjugales. Attention Cette année course ou marche virtuelle à réaliser dans le respect des obligations liées à la situation sanitaire actuelle. Sans chrono et sans classement marche et course à pied de 5 ou 10 km +33 6 36 97 73 74 Marche et course à pied entre 5 et 10km. Evènement festif, coloré, à vivre en famille au profit de la lutte contre les violences conjugales. Attention Cette année course ou marche virtuelle à réaliser dans le respect des obligations liées à la situation sanitaire actuelle. Sans chrono et sans classement Wittisheim

