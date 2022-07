LES FOULÉES DU SILLON Savenay Savenay Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

LES FOULÉES DU SILLON Savenay, 28 août 2022, Savenay.

2022-08-28 08:30:00 – 2022-08-28 13:30:00

3 types de courses : 8km, 18km, 32km. Marche nordique et randonnée pédestre

