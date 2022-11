Les Foulées du Sanglier et le Challenge Matthieu Irigoin Salies-de-Béarn, 11 décembre 2022, Salies-de-Béarn.

Les Foulées du Sanglier et le Challenge Matthieu Irigoin

Avenue Al Cartero Salle de Mosqueros Salies-de-Béarn Pyrnes-Atlantiques Salle de Mosqueros Avenue Al Cartero

2022-12-11 – 2022-12-11

Salle de Mosqueros Avenue Al Cartero

Salies-de-Béarn

Pyrnes-Atlantiques

Salies-de-Béarn

Cette manifestation a plusieurs valeurs : le sport, l’hommage et la solidarité !

Depuis 1997, les foulées du Sanglier font la joie des coureurs et marcheurs du Béarn ! Cette épreuve sportive a été rejointe 7 ans plus tard par le Challenge Matthieu Irigoin, en hommage à un sapeur-pompier salisien décédé sur intervention dans le cadre de ses fonctions au sein de la brigade parisienne.

Alors, cette année combien serez-vous à relever le défi et partager un moment familial convivial ?

9h15 : marche 10 kms.

9h30 : marche 5 kms.

10h00 : course 10 kms par équipe de 3 ou non.

10h15 : course 5 kms.

A Huec !

sanglier

Salle de Mosqueros Avenue Al Cartero Salies-de-Béarn

