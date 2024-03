Les foulées du populaire 2024 Place de la République Limoges, vendredi 5 avril 2024.

Les foulées du populaire 2024 Les 6 et 7 avril, Limoges vibrera au rythme des baskets avec les foulées du populaire. 6 et 7 avril Place de la République

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T00:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-07T00:00:00+02:00 – 2024-04-07T23:59:00+02:00

Trois épreuves chronométrées seront proposées pour satisfaire tous les niveaux de coureur. Les participants auront le choix entre le 5 km, 10 km ou encore le relais 2×5 km pour partager l’effort avec le partenaire.

Une course caritative sera organisée pour soutenir la lutte contre le cancer « les foulées roses du populaire Limoges Métropole ». Pour chaque inscription à cette course solidaire, 7 € seront réservés à la ligue contre le cancer comité Haute-Vienne. Un geste simple qui contribuera à financer la recherche et à soutenir les personnes touchées par cette maladie.

Place de la République Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

#lesfouleesdupopulaire #coursepedestre

Ville de Limoges