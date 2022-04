LES FOULÉES DU PONT DE SAINT-NAZAIRE, 25 septembre 2022, .

LES FOULÉES DU PONT DE SAINT-NAZAIRE

2022-09-25 – 2022-09-25

Les Foulées du Pont de Saint-Nazaire sont de retour ! Le dimanche 25 septembre 2022 au départ de St Brevin.

Au programme :

une course de 10 km sur le pont et des courses enfants sur le site,

Nouveauté 2022 ! une course de 5km avec un demi-tour en haut du pont pour rendre l’événement encore plus accessible !

Pendant la durée de la manifestation, le pont de Saint-Nazaire sera fermé à la circulation.

Informations quant aux inscriptions à venir.

