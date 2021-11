Sérignan Sérignan Hérault, Sérignan LES FOULEES DU PERE NOEL Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

LES FOULEES DU PERE NOEL
Sérignan, 17 décembre 2021

Partageons un moment convivial, drôle et festif.

Seul impératif, venez déguisé ! Le meilleur déguisement adulte et le meilleur déguisement enfant seront récompensés. Un bureau d’inscription sera installé sur la promenade le jour J à 17h30. Le départ officiel sera donné à 18h30, le circuit sera éclairé, décoré et fléché, le temps ne sera pas chronométré, un stand boisson et une animation musicale compléteront l’événement. Partageons un moment convivial, drôle et festif.

