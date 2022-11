Les Foulées du Père Noël Maen Roch Maen Roch Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine A l’occasion du marché de noël, l’association Courrir au Coglais vous invite à braver l’hiver pour la course des Foulées du Père Noël le dimanche 18 décembre ! Plusieurs parcours sont proposés :

14h30 – Courses populaire (5 km)

15h30 – Course des As (10 km) Cette année, les courses enfants refont leur apparition (Inscriptions sur place et gratuites) :

Débutants Enfants nés en 2014-2016 – environ 500 m à 14h00

Benjamins Enfants nés 2010 – 2011 – 2400 m à 13h30

Poussins Enfants nés en 2012-2013 1200 m à 13h15 Des lots sont à gagner pour tous les participants. Et des récompenses seront remises aux vainqueurs de chaque course et également par catégorie. Réservations obligatoires sur klikego – Pas d’inscriptions sur place à part pour les courses enfants.

Rendez-vous à la salle des fêtes Espace Adonis pour le départ et le retrait des dossards ! https://www.klikego.com/inscription/les-foulees-du-pere-noel-2021/running-course-a-pied/jceb_1353799518037-20 Salle des fêtes Espace Adonis Saint-Brice-en-Coglès Maen Roch

