LES FOULEES DU MARAIS AU CHATEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine, 12 juin 2022, Haute-Goulaine.

LES FOULEES DU MARAIS AU CHATEAU DE GOULAINE Haute-Goulaine

2022-06-12 – 2022-06-12

Haute-Goulaine Loire-Atlantique Haute-Goulaine

Grand temps fort sportif au château de Goulaine le dimanche 12 juin 2022 pour petits et grands, amateurs ou sportifs aguerris.

Deux courses natures de 24 km et 12 km à la découverte des sentiers du marais et du vignoble goulainais

Une marche solidaire de 7 km pour l’association « Ma parenthèse » (accompagnement des femmes atteintes d’un cancer)

Une course pour les enfants de 7 à 11 ans de 1km dans la cour du château

Venez partager ce moment festif avec tous les bénévoles : échauffement en musique, buvette et restauration sur place.

Sans oublier la participation de nos partenaires locaux : Adenov , Armony Coiffure, Belles Fenêtres, Maisons Adelie, Jl Bouchaud et fils, Les ouvriers du jardin.

Inscriptions sur Timepulse.

Pour découvrir les sentiers du Marais de Goulaine et du Vignoble goulainais, 2 courses natures de 24 et 12 km et une marche solidaire de 7 km et course pour enfants de 7 à 11 ans

mairie@hautegoulaine.fr +33 2 40 54 92 22 http://www.hautegoulaine.fr/

Grand temps fort sportif au château de Goulaine le dimanche 12 juin 2022 pour petits et grands, amateurs ou sportifs aguerris.

Deux courses natures de 24 km et 12 km à la découverte des sentiers du marais et du vignoble goulainais

Une marche solidaire de 7 km pour l’association « Ma parenthèse » (accompagnement des femmes atteintes d’un cancer)

Une course pour les enfants de 7 à 11 ans de 1km dans la cour du château

Venez partager ce moment festif avec tous les bénévoles : échauffement en musique, buvette et restauration sur place.

Sans oublier la participation de nos partenaires locaux : Adenov , Armony Coiffure, Belles Fenêtres, Maisons Adelie, Jl Bouchaud et fils, Les ouvriers du jardin.

Inscriptions sur Timepulse.

Haute-Goulaine

dernière mise à jour : 2022-03-22 par