2022-07-29 – 2022-07-29

Deux courses chronométrées de 12km et 6km, sur route, dans le village de Sauvagnon, dans le cadre des fêtes du village.

Une course enfants est prévue également.

Une course enfants est prévue également. Deux courses chronométrées de 12km et 6km, sur route, dans le village de Sauvagnon, dans le cadre des fêtes du village.

Une course enfants est prévue également. Deux courses chronométrées de 12km et 6km, sur route, dans le village de Sauvagnon, dans le cadre des fêtes du village.

Réveil Sauvagnonnais

