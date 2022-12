Les foulées du loup Marckolsheim, 10 juin 2023, Marckolsheim .

Les foulées du loup

rue des Tabacs Marckolsheim Bas-Rhin

2023-06-10 – 2023-06-10

Marckolsheim

Bas-Rhin

EUR 5 ou 7 km de marche, 5, 7 ou 10km de course à travers la ville et ses environs, en passant notamment par le parcours de santé. Cette course (non chronométrée) sera axée sur la solidarité et la convivialité. On y trouvera des animations en partenariat avec le centre européen d’étude du diabète (CEED).

Contre le diabète, je bouge! ambiance solidaire, festive, familiale

