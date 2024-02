Les Foulées du Large 2024 Quiberon, dimanche 7 juillet 2024.

Les Foulées du Large 2024 Quiberon Morbihan

Courses à pied sur route et Marche randonnée au profit de l’Association Tribu Cancer.

Courses enfants et deux distances de 5 et 10 km en ville et sur le boulevard de la plage. .

Début : 2024-07-07 17:00:00

fin : 2024-07-07 21:00:00

14 Rue des Bruyères

Quiberon 56170 Morbihan Bretagne fouleesdularge@gmail.com

