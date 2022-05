LES FOULÉES DU BÉRANGE Saint-Drézéry Saint-Drézéry Catégories d’évènement: Hérault

L'association Les Foulées du Bérange présente sa course éponyme qui se déroulera le dimanche 5 juin pour Pentecôte au départ du Parc municipal. Cette 18ème édition propose, avec le concours de la Ville de Saint Drézéry, du Département de l'Hérault et le soutien logistique d'Hérault Sport, trois parcours de 21 km, 12 km et 5 km, ainsi qu'une nouveauté : une marche nordique de 12 km. nHoraires : n8h30 – Départ du 21 km – 570 m D+ n9h – Départ du 12 km – 240 m – D+ n9h15 – Départ de la Marche nordique – 12km – 240 m – D+ n10h – Départ des 5 km – 60 m D+

