. payant Inscriptions sur le site Protiming Les inscriptions pour la 18e édition des Foulées du 12e sont ouvertes. Une course écoresponsable dans le Bois de Vincennes, organisée pour les coureurs par les coureurs de la SAM Paris 12. Organisées par la SAM Paris 12, les « Foulées du 12ème » vous attendent pour un 10km sur route dans le bois de Vincennes. Le parcours est constitué de deux boucles de 5km, le départ est donné sur l’avenue de Gravelle en face du Vélodrome Jacques Anquetil où est jugée l’arrivée. La course « Les Foulées du 12ème » est une course à taille « humaine » dans laquelle les adhérents de la « SAM Paris 12 » s’investissent en tant que bénévoles pour apporter leur expérience de coureurs aux participants qu’ils soient des Coureurs Expérimentés ou des Coureurs Loisirs. · Pour les Coureurs Expérimentés la certification du Label Régional de la FFA permet d’obtenir une qualification aux Championnats de France. Les performances sont prises en compte dans le classement FFA du coureur et celui de son Club au niveau national. · Les Coureurs Loisirs profitent d’un environnement répondant aux critères de la FFA pour le mesurage du parcours, les ravitaillements et la sécurité de l’évènement. Les Foulées du 12ème s’adressent aussi aux athlètes en herbe avec deux courses enfants « les Kids Foulées du 12ème » organisées avec les départs et les arrivées sur le Vélodrome Jacques Anquetil. · 1000m pour les enfants de 7 à 9 ans · 1500m pour ceux de 10 et 11 ans. Stade Vélodrome Jacques Anquetil 51 avenue de Gravelle 75012 Paris Contact : https://foulees.samparis12.org/ https://www.facebook.com/fouleesdu12eme/ https://www.facebook.com/fouleesdu12eme/ https://protiming.fr/Runnings/detail/6417

