Cte-d’Or Dijon La première édition des Foulées Douces aura lieu le dimanche 16 octobre 2022, de 8h à 13h. Le départ et l’arrivée de la course auront lieu au sein du parc de La Chartreuse. Cette course à pied s’inscrit dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), qui se déroulent du 10 au 23 octobre 2022. Plusieurs possibilités ont été définies pour le tracé des parcours : Un parcours de 10km

Un parcours de 5km pouvant être couru ou marché (tracé ici). Les départs de la marche et de la course seront différés.

Les courses sont au prix de 5€ et la marche est gratuite, mais il est tout de même nécessaire de s’inscrire. Inscriptions sur le lien suivant : https://www.chronometrage.com/evenement/les-foulees-douces-2022 Les deux courses seront classées, a contrario de la marche qui ne le sera pas. Les horaires prévisionnels de départ sont : 9h30 : 5km course

9h45 : 5km marche

11h00 : 10km course

La distribution des dossards commence à 8h00. Vous pouvez consulter le règlement de la course Les Foulées Douces ici. Les courses seront sécurisées par la Croix Rouge. Toutefois, afin d’assurer cet évènement dans les conditions les plus confortables qui soient, nous sommes à la recherche de bénévoles. Les bénévoles seront répartis pour les actions suivantes : Aide à la logistique (montage/démontage des barnums, barrières de sécurité, stands…)

Accueil et distribution les dossards

Participer à la tenue des stands de ravitaillement (l’un sera positionné autour du lac Kir, l’autre au CH La Chartreuse)

Être signaleur sur la course (indiquer aux participants qui en ont besoin qu’ils suivent bien le bon tracé)

Un formulaire d’inscription pour les bénévoles est disponible ici : https://forms.gle/u5hus4WdW4un47oT8 Pour tout renseignement, vous pouvez contacter communication@chlcdijon.fr communication@chlcdijon.fr https://www.ch-lachartreuse-dijon-cotedor.fr/usagers-familles/les-foulees-douces/ CHS la Chartreuse 1 Boulevard Chanoine Kir Dijon

