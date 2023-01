LES FOULÉES DES PORTES DU MAINE Souligné-sous-Ballon, 8 avril 2023, Souligné-sous-Ballon Souligné-sous-Ballon.

LES FOULÉES DES PORTES DU MAINE

2023-04-08 12:45:00 – 2023-04-08 18:00:00

EUR 5 19 Nous vous proposerons différentes épreuves comme :

une course jeune de 1400m (gratuite – inscription sur place)

une course en duo de 3.5km (vous partez à 2, vous arrivez à 2)

une course de 5 km

une course de 10 km

le trophée des ambassadeurs : un challenge sur les 3 courses (duo + 5km + 10 km)

la course des bambins (gratuite – inscription sur place)

Lots pour tous.

Horaires :

12h45 : inscriptions et retrait des dossarts

13H30 : Course jeunes (2004 à 2009)

13H45 : Souligné en duo

14H20 : Course des bambins

14H30 : 5 km

15H30 : 10 km

L’épreuve sera suivie d’une remise des récompenses dans la salle des fêtes (récompense aux 3 premiers de chaque catégorie pour le 5 et 10 km) et une magnifique tombola (tirage au sort des dossards) clôturera cette journée.

Les Foulées des Portes du Maine reviennent pour leur nouvelle édition

contact@fouleesdesportesdumaine.fr https://www.foulees-des-portes-du-maine.fr/

