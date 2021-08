Saint-Martin-de-Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay Calvados, Saint-Martin-de-Fontenay Les foulées de St Martin Saint-Martin-de-Fontenay Saint-Martin-de-Fontenay Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Martin-de-Fontenay

Les foulées de St Martin Saint-Martin-de-Fontenay, 29 août 2021, Saint-Martin-de-Fontenay. Les foulées de St Martin 2021-08-29 – 2021-08-29

Saint-Martin-de-Fontenay Calvados Courses de 5 et 10km – départ à 9h30 et 10h30 Buvette et restauration sur place. Courses de 5 et 10km – départ à 9h30 et 10h30 Buvette et restauration sur place. festimartin14@gmail.com Courses de 5 et 10km – départ à 9h30 et 10h30 Buvette et restauration sur place. dernière mise à jour : 2021-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Saint-Martin-de-Fontenay Autres Lieu Saint-Martin-de-Fontenay Adresse Ville Saint-Martin-de-Fontenay lieuville 49.11449#-0.37416