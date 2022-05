Les foulées de Paris Centre Catégorie d’évènement: île de France

Le dimanche 22 mai, participez, petits et grands, aux Foulées de Paris Centre, une course familiale au parc des Rives de Seine. Le dimanche 22 mai, 7 courses auront lieu entre 9h30 et 12h. Rendez-vous au Parc Rives de Seine à côté du jardin Federico García Lorca, près du pont Louis-Philippe. Présentez-vous 15 minutes avant le départ pour le rassemblement des coureurs.Horaires des courses : Départ à 9h30 Benjamins (>3 km environ). Années de naissance > 2009, 2010 Départ à 10h Poussins (>8 minutes). Années de naissance > 2011, 2012 Départ à 10h20 École d’athlétisme (>6 minutes). Années de naissance > 2013, 2014, 2015 Départ à 10h40 Relais parent/enfant (>1,3 km environ adultes / 300 m environ enfants). Années de naissance des enfants > 2016, 2017, 2018 Départ à 11h Minimes (>4,2 km environ). Années de naissance > 2007, 2008 Départ à 11h Cadets (>5,6 km environ). Années de naissance > 2005, 2006 Départ à 11h Adultes (>7,5 km environ). Années de naissance > 2004 et antérieures Plus d’infos Contact : https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=185070

