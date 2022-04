Les Foulées de Nogent-le-Phaye Nogent-le-Phaye Nogent-le-Phaye Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Phaye

Les Foulées de Nogent-le-Phaye Nogent-le-Phaye, 15 mai 2022, Nogent-le-Phaye. Les Foulées de Nogent-le-Phaye Nogent-le-Phaye

2022-05-15 09:30:00 09:30:00 – 2022-05-15

Nogent-le-Phaye Eure-et-Loir Nogent-le-Phaye 2 EUR 9h30 : course adulte, jeune à partir de cadet, parcours nature 7 km. 8 €.

10h30 : benjamins et minimes. 3 km. 2 €.

11h15 : duo parent maternelles. 500 mètres. 2 €.

11h30 : éveil athlétique, 700 mètres. 2 €.

11h45 : poussins, 1200 mètres. 2 €.

Renseignement au 06 76 36 79 77. https://protiming.fr/Runnings/detail/6274 Dimanche 15 mai à partir de 9h30 à Nogent-le-Phaye : Les Foulées de Nogent-le-Phaye. Quatrième édition +33 6 76 36 79 77 9h30 : course adulte, jeune à partir de cadet, parcours nature 7 km. 8 €.

10h30 : benjamins et minimes. 3 km. 2 €.

11h15 : duo parent maternelles. 500 mètres. 2 €.

11h30 : éveil athlétique, 700 mètres. 2 €.

11h45 : poussins, 1200 mètres. 2 €.

Renseignement au 06 76 36 79 77. https://protiming.fr/Runnings/detail/6274 nogent le phaye

Nogent-le-Phaye

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Phaye Autres Lieu Nogent-le-Phaye Adresse Ville Nogent-le-Phaye lieuville Nogent-le-Phaye Departement Eure-et-Loir

Les Foulées de Nogent-le-Phaye Nogent-le-Phaye 2022-05-15 was last modified: by Les Foulées de Nogent-le-Phaye Nogent-le-Phaye Nogent-le-Phaye 15 mai 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Phaye

Nogent-le-Phaye Eure-et-Loir