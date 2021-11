Pouillon Pouillon Landes, Pouillon Les foulées de Noël Pouillon Pouillon Catégories d’évènement: Landes

Pouillon

Les foulées de Noël Pouillon, 12 décembre 2021, Pouillon. Les foulées de Noël Pouillon

2021-12-12 – 2021-12-12

Pouillon Landes Pouillon EUR 8 Course à pied 8km, départ à 10h00 devant les halles, s’inscrire sur runningpouillon.fr

Marche de 8km, départ à 10h15 devant les halles. Ravitaillement gourmand. Tombola.

Pouillon

dernière mise à jour : 2021-11-22 par

