Les Foulées de l’Autize : 13ème édition, 8 mai 2023, Saint-Pompain Saint-Pompain.

Les Foulées de l’Autize : 13ème édition

Saint-Pompain 79160

2023-05-08 09:00:00 – 2023-05-08

Saint-Pompain

79160

Saint-Pompain

Les Foulées de l’Autize, organisées par les Galopins Pompinois, est une course pédestre

ouverte à tous les coureurs licenciés ou non licenciés. Course nature de 7 km ou 15 km à allure

libre qui emprunte des routes, des chemins, des voies privées et des prés.

Nouveaux parcours : 15km-9h/7km-9h30

De nombreux lots à gagner

Inscriptions, ouvertes jusqu’au 7 mai 12 h, sur le site : http://fouleesdelautize.free.fr

Les inscriptions par courrier sont possible

Les Foulées de l’Autize, organisées par les Galopins Pompinois, est une course pédestre

ouverte à tous les coureurs licenciés ou non licenciés. Course nature de 7 km ou 15 km à allure

libre qui emprunte des routes, des chemins, des voies privées et des prés.

Nouveaux parcours : 15km-9h/7km-9h30

De nombreux lots à gagner

Inscriptions, ouvertes jusqu’au 7 mai 12 h, sur le site : http://fouleesdelautize.free.fr

Les inscriptions par courrier sont possible

+33 6 22 09 44 76 les Galopins Pompinois

St Pompain

Saint-Pompain

dernière mise à jour : 2023-02-28 par