Les Foulées de l’Ardente 2022 Vineuil-Saint-Firmin, 4 juin 2022, Vineuil-Saint-Firmin.

Les Foulées de l’Ardente 2022 Vineuil-Saint-Firmin

2022-06-04 – 2022-06-04

Vineuil-Saint-Firmin Oise Vineuil-Saint-Firmin

2 Les Foulées sont ouvertes à tout sportif, de compétition ou occasionnel, de 10 à 80 ans et plus, aux femmes et aux hommes. C’est l’occasion de pratiquer en groupe un sport individuel et de préserver sa santé dans la bonne humeur.

-Départ de la randonnée de 10 km à 14h00

Départs successifs des 3 courses organisées :

-14h30 : 1.5 km pour les 10 / 13 ans avec le Crédit Mutuel

-15h00 : 12 km pour tous à partir des cadets.

-15h05 : 4 km pour tous à partir des minimes.

-Animation musicale et culturelle sur la zone de départ – arrivée

-Des kinés à votre disposition à l’arrivée de votre course

-Remise des récompenses à partir de 17h00. Coupe au premier et première de chaque catégorie pour toutes les courses, médailles au second et troisième masculin et féminin.

-Clôture de la manifestation avec les Foulées Gourmandes : un tirage au sort de Lots Gourmands et repas pour deux

https://www.lardente.fr/programme/

Les foulées de l’Ardente

Vineuil-Saint-Firmin

