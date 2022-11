Les foulées de la mère Noël à Gouvieux Gouvieux Gouvieux Catégories d’évènement: Gouvieux

Les foulées de la mère Noël à Gouvieux

Gouvieux, 11 décembre 2022

Oise Venez vous dépenser en famille ou entre amis aux foulées de la mère Noël! 1ère foulée:

-16 h – Familles : 1,5 km (marche rapide) 2e foulée

-17 h – Adolescents 11/15 ans : 3 km (2 tours)

-17 h – Adultes : 6 km (4 tours)

Inscription gratuite jusqu’au 07/12/2022 auprès de Catherine Ferary: 06 70 87 88 66 Lots à gagner:

-Par l’association des commerçants: Entrées au Parc Astérix, France miniature, Musée Grévin).

