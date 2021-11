Les foulées de la mère Noël à Gouvieux Gouvieux, 12 décembre 2021, Gouvieux.

Les foulées de la mère Noël à Gouvieux Gouvieux

2021-12-12 – 2021-12-12

Gouvieux Oise Gouvieux

L’association des commerçants et artisans de Gouvieux, en partenariat avec notre mairie, organise une belle course le dimanche 12 Décembre. Venez nombreux, en plus de passer une belle journée, vous ferez, grâce à notre mairie, une belle action !

Les inscriptions sont à prendre chez notre commerçante membre de l’association, Catherine Ferrari (tapissière rue de la mairie).

-15h30, 1ère foulée -Familles 1,1km (marche rapide)

-16h30, 2ème foulée-Adolescents 11/15 ans, 3,3km

-17h30, 3ème foulée-Adultes, 6,6km

Nombreux lots à gagner (entrées au parc Astérix, France Miniature, Musée Grévin…)

L’association des commerçants et artisans de Gouvieux, en partenariat avec notre mairie, organise une belle course le dimanche 12 Décembre. Venez nombreux, en plus de passer une belle journée, vous ferez, grâce à notre mairie, une belle action !

Les inscriptions sont à prendre chez notre commerçante membre de l’association, Catherine Ferrari (tapissière rue de la mairie).

-15h30, 1ère foulée -Familles 1,1km (marche rapide)

-16h30, 2ème foulée-Adolescents 11/15 ans, 3,3km

-17h30, 3ème foulée-Adultes, 6,6km

Nombreux lots à gagner (entrées au parc Astérix, France Miniature, Musée Grévin…)

+33 6 70 87 88 66

L’association des commerçants et artisans de Gouvieux, en partenariat avec notre mairie, organise une belle course le dimanche 12 Décembre. Venez nombreux, en plus de passer une belle journée, vous ferez, grâce à notre mairie, une belle action !

Les inscriptions sont à prendre chez notre commerçante membre de l’association, Catherine Ferrari (tapissière rue de la mairie).

-15h30, 1ère foulée -Familles 1,1km (marche rapide)

-16h30, 2ème foulée-Adolescents 11/15 ans, 3,3km

-17h30, 3ème foulée-Adultes, 6,6km

Nombreux lots à gagner (entrées au parc Astérix, France Miniature, Musée Grévin…)

ACAG

Gouvieux

dernière mise à jour : 2021-11-15 par