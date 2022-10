LES FOULEES DE LA LENE

2022-11-20 09:30:00 09:30:00 – 2022-11-20 Rendez-vous à la 5ème édition des Foulées de la Lène.

Une épreuve de courses pédestres organisée par la municipalité de Servian en collaboration avec les associations serviannaises.

Courses à pied de 6 ou 12 Km.

Cani-rando.

Rando pédestre.

Inscription sur les sites internet www.ville-servian.fr et www.ats-sport.fr

