Les Foulées de Bonsecours Halle de Sports Bonsecours Catégories d’évènement: Bonsecours

Seine-Maritime

Les Foulées de Bonsecours Halle de Sports, 3 avril 2022, Bonsecours. Les Foulées de Bonsecours

Halle de Sports, le dimanche 3 avril à 14:00

Enfants et adultes sont invités à participer, en individuel ou en famille à cette fête sportive et conviviale. Les parcours sont adaptés en fonction des âges et se déroulent autour de la halle des sports. Sportifs en herbe ou confirmés, chaussez vos baskets le dimanche 3 avril pour les foulées !

• Inscriptions en ligne Les inscriptions s’effectuent uniquement en ligne jusqu’au 31 mars 2022. Frais d’inscription : 8€ / Gratuit pour les cadets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T14:00:00 2022-04-03T17:30:00

