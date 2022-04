Les foulées de Blacourt Blacourt Blacourt Catégories d’évènement: Blacourt

Blacourt Oise L’As Blacourt vous donne rendez-vous le 24 avril pour ses 19èmes Foulées à partir de 9h00.

Parcours course (avec certificat médical) et marche.

Tarif : 5,1 km : 6 € – 11,6 km : 9 €- Marche 8 km : 6 € – 2,8 km Benjamin(e)s : 3 €- 1800m poussin(e)s : 2 € – Ecole Athlé 800m : 1 € Vous pouvez déjà vous inscrire sur adeorun : https://foulees-blacourt.adeorun.com/?occurrence=2022-04-25 ou par téléphone auprès de Madame Piquet au 06 03 48 80 09

