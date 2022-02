Les Foulées d’Angoulême Angoulême Angoulême Catégories d’évènement: Angoulême

Angoulême Charente Angoulême Organisé par le Grand Angoulême Athlétisme, le 10km National des Schneider Electric Foulées d’Angoulême s’impose aujourd’hui comme une épreuve incontournable dans le paysage sportif charentais. secretariat@g2aathle.com +33 5 45 38 76 06 Stade Chanzy 5 rue du Stade Angoulême

