Vendée

LES FOULÉES DAMVITAISES, 25 juin 2023, Damvix

2023-06-25 09:30:00

Vendée Damvix Les Foulées Damvitaises, 3 parcours de courses à pied : – parcours de 5 km (8€)

– parcours de 10 km (12€)

– parcours enfant de 5 à 10 ans : 1 km (gratuit) Le retrait des dossards débuteront à 8h puis le départ sera à 9h30.

3 parcours de course à pied dans le marais poitevin lesfouleesdamvitaises@gmail.com

