Cissac-Médoc Gironde 16 EUR Le retour des Foulées Cissacaise!

RDV le dimanche 1er mai 2022 à Cissac-Médoc pour :

– Courses enfants : 09H00

– Départ du semi-marathon à 09H30

– Départ du 10kms à 10H00

Inscription uniquement en ligne avant le 28-04-2022

Cadeaux pour tous les participants

