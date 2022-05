Les foulées Châteaulinoises Châteaulin Châteaulin Catégories d’évènement: 29150

Châteaulin

Les foulées Châteaulinoises Châteaulin, 3 septembre 2022, Châteaulin. Les foulées Châteaulinoises Châteaulin

2022-09-03 – 2022-09-03

Châteaulin 29150 L’occasion parfaite pour se remettre en jambe à la rentrée. Evoluant sur 10 km au sein même de la fête foraine, puis continuant le long du chemin de halage, le parcours ne présente pas trop de difficulté. Débutants ou confirmés, lancez-vous ! Inscriptions sur klikego.com ou sur place. Départ de la rue Saint-Pol Roux eliane.souquet@laposte.net +33 6 85 15 09 59 L’occasion parfaite pour se remettre en jambe à la rentrée. Evoluant sur 10 km au sein même de la fête foraine, puis continuant le long du chemin de halage, le parcours ne présente pas trop de difficulté. Débutants ou confirmés, lancez-vous ! Inscriptions sur klikego.com ou sur place. Départ de la rue Saint-Pol Roux Châteaulin

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 29150, Châteaulin Autres Lieu Châteaulin Adresse Ville Châteaulin lieuville Châteaulin Departement 29150

Châteaulin Châteaulin 29150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateaulin/

Les foulées Châteaulinoises Châteaulin 2022-09-03 was last modified: by Les foulées Châteaulinoises Châteaulin Châteaulin 3 septembre 2022 29150 Châteaulin

Châteaulin 29150