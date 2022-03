Les Foulées Briochines Saint-Brieuc, 20 mars 2022, Saint-Brieuc.

Les Foulées Briochines Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

2022-03-20 14:00:00 – 2022-03-20 16:20:00 Parc des Promenades Avenue des Promenades

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Saint-Brieuc

Les Foulées Briochines sont de retour avec l’arrivée du Printemps.

Les amoureux du sport et de la course à pied, les enfants des écoles, jeunes des collèges et lycées, parents et habitants de Saint-Brieuc et de l’Agglomération retrouveront leurs courses habituelles. Toutes et tous pourront battre à nouveau le pavé du centre-ville au gré des parcours proposés.

Au programme : 7 courses pour les différentes catégories (à partir de 6 ans) de 14 h à 16 h 30, dont bien sûr les courses populaires de 5 km et 10 km pour clôturer l’événement.

Village des Foulées avec départ et arrivée sur le site verdoyant du parc des Promenades. Tous les parcours tracés en cœur de ville et au fil de ses monuments.

http://saintbrieuc.athle.fr/

Parc des Promenades Avenue des Promenades Saint-Brieuc

