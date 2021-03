Le Vaumain Le Vaumain Le Vaumain, Oise Les Foulées Brayonnes Le Vaumain Catégories d’évènement: Le Vaumain

Oise

Les Foulées Brayonnes, 11 septembre 2021-11 septembre 2021, Le Vaumain. Les Foulées Brayonnes 2021-09-11 14:00:00 – 2021-09-11 18:00:00

Le Vaumain Oise Le Vaumain 9 9 Les 28èmes foulées Brayonnes.

Différentes courses sont proposées ainsi qu’une marche nordique. Les épreuves sont ouvertes à tous.

La foulée est de 13,6 km et la marche de 5,6 km.

Inscription sur le site www.airb.fr foulee@laposte.net Les 28èmes foulées Brayonnes.

Inscription sur le site www.airb.fr Comité des fêtes Senantes

