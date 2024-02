Les Foulées Bertrimontaises au profit d’octobre rose Bertrimont, dimanche 6 octobre 2024.

Les Foulées Bertrimontaises au profit d’octobre rose Bertrimont Seine-Maritime

L’association Bertrimont Loisirs organise la 1ère édition des Foulées Bertrimontaises

5 km course à pied, 10 km course à pied et 5 km marche.

L’intégralité du montant des inscriptions sera reversé à Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le Cancer du sein.

L’association Bertrimont Loisirs organise la 1ère édition des Foulées Bertrimontaises

5 km course à pied, 10 km course à pied et 5 km marche.

L’intégralité du montant des inscriptions sera reversé à Octobre Rose pour soutenir la lutte contre le Cancer du sein. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-06 09:00:00

fin : 2024-10-06 12:00:00

Rue de la mairie

Bertrimont 76890 Seine-Maritime Normandie bertrimontloisirs@gmail.com

L’événement Les Foulées Bertrimontaises au profit d’octobre rose Bertrimont a été mis à jour le 2024-02-12 par Office de Tourisme Terroir de Caux