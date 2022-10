LES FOULÉES BENGALIENNES

2022-10-16 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-16 12:00:00 12:00:00 L’association « Les Bengalas » de Bayon organise dans le cadre d’Octobre rose une marche de 5 km et une course de 10 km autour des étangs de Bayon, Roville, Mangonville. Tous les bénéfices seront reversés à une association de la ligue contre le cancer. Tarif : 10€ – Inscriptions à pomme.tarillon@gmail.com ou tolu.creusel@outlook.fr pomme.tarillon@gmail.com http://tolu.creusel@outlook.fr/ Mairie Bayon dernière mise à jour : 2022-10-11 par

